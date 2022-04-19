مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 إبريل 2022.. الزمالك والاتحاد ومباريات نارية في أوروبا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور مع أحمد سيد زيزو - الزمالك أمام مصر للمقاصة

تقام اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب في تمام الساعة 9:30 عبر (أون تايم سبورتس 1).

كما يلعب طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت عبر (أون تايم سبورتس 2).

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وفي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports 1 premium).

كما يلعب ميلان مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (أبو ظبي الرياضية 1).

ويلتقي فريق كرة السلة بالزمالك مع فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية في تمام الساعة 11:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس 3).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الثلاثاء
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