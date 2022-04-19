مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 إبريل 2022.. الزمالك والاتحاد ومباريات نارية في أوروبا

تقام اليوم مباريات اليوم الثاني من الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب في تمام الساعة 9:30 عبر (أون تايم سبورتس 1).

كما يلعب طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت عبر (أون تايم سبورتس 2).

وفي إنجلترا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (Bein sports 1 premium).

كما يلعب ميلان مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (أبو ظبي الرياضية 1).

ويلتقي فريق كرة السلة بالزمالك مع فاب الكاميروني في بطولة إفريقيا للأندية في تمام الساعة 11:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس 3).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا