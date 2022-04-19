بيكيه عن تسريبات إقامة السوبر في السعودية: كل ما فعلناه قانوني

دافع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة عن موقفه عقب تورطه مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في قضية فساد بشأن إقامة بطولة السوبر في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية عن تسجيل صوتي يدين بيكيه وروبياليس رئيس الاتحاد الإسباني بالضغط على السلطات في المملكة العربية السعودية لدفع مبلغ 24 مليون يورو لاستضافة كأس السوبر الإسباني في أرضها.

وأفادت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني وضع بندين يجبران السعودية على دفع عمولة النجاح بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه "كوزموس"، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" ردا على التسريبات الصوتية: "نتحدث عن شيء قانوني يمكننا مناقشته، لكن الشيء الوحيد غير القانوني في هذا الأمر هو تسريب التسجيلات الصوتية".

وأضاف "لقد كنت جزءا من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ألعب لأكثر من 10 سنوات مع المنتخب الإسباني، ولكني أعرف كيف أفصل ما هو اتفاق تجاري عن دوري كلاعب كرة قدم".

وأوضح "المقطع الصوتي مأخوذ من سياقه، ببساطة حاولت مساعدة الرئيس في الحصول على صيغة منطقية. السعودية لم تكن الخيار الوحيد، كان هناك الولايات المتحدة وقطر على الطاولة. في النهاية قرروا الذهاب إلى المملكة ولست مضطرا لإخفاء أي شيء. كل ما فعلناه قانوني".

وكانت الصحيفة قد أوضحت أن بيكيه تفاوض مع رئيس الاتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الاتفاق الذي حصل بين روبياليس والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.

وأشارت إلى أن التسريب الصوتي لروبياليس يعود ليوم 15 سبتمبر 2019، وجاء كالآتي: "جيري [جيرارد بيكيه] مبروك، أنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك [ضد فالنسيا]، الساعة تجاوزت الـ12 تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شكرا كل شيء. أنا هنا من أجل كل ما تحتاجه".