مدرب الإسماعيلي يكشف سر الفوز على إيسترن كومباني

أعرب حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن سعادته بتحقيق الانتصار على إيسترن كومباني بثنائية دون رد فى إطار الأسبوع الخامس عشر لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم: "أود أن أتوجه بخالص الشكر للاعبين ومجلس الإدارة والجماهير التى كانت خير داعم لنا “.

وأضاف "هذا الفوز سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من الإنتصارات وتحقيق مركز جيد يليق بقيمة الإسماعيلي كأحد أكبر الأندية فى مصر“.

وتابع مدرب الإسماعيلي "تحدثت مع اللاعبين فى الشوط الثاني حول أهمية التمرير القصير والإستحواذ على وسط الملعب وبالفعل نجحنا فى السيطرة بشكل كامل وحصد نقاط المباراة".

وعن محمد الشامي رجل المباراة قال إبراهيم: "محمد الشامي لاعب مميز ومشاركته فى مركز المهاجم الصريح يمنح الفريق فعالية هجومية كبيرة وطالبته بالتدخل فى كل كرة مشتركة واستطاع تسجيل هدفين وترجيح كفتنا فى اللقاء".

واختتم المدرب تصريحاته برسالة إلى الجماهير "أسعد كثيرا بسعادتكم وأتمنى مواصلة دعم ومساندة اللاعبين الذي دائما ما يكون له مفعول السحر لتحقيق الإنتصارات".

وتغلب الإسماعيلي على إيسترن بهدفين دون رد سجلهما محمد الشامي في الدقيقتين 55 و69.

بذلك يحقق الإسماعيلي فوزه الثاني في الدوري، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر من 14 مباراة.