تشافي: برشلونة ودع المنافسة على لقب الدوري

أرجع تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة خسارة فريقه أمام منافسه قادش على ملعب كامب نو إلى الأخطاء السهلة التي ارتكبها لاعبو الفريق الكتالوني.

وتعرض برشلونة لهزيمة مفاجأة بهدف دون رد على يد قادش في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة عقب المباراة: " صنعنا العديد من الفرص ولكننا لم نستغل ذلك في الوقت الذي ارتكبنا أخطاء سهلة لا يمكن ارتكابها كلفتنا الهزيمة".

وأضاف "حارسهم لعب مباراة رائعة ويجب علينا أن نكون أكثر قدرة على المنافسة، لقد مررنا بأسبوع سيئ للغاية".

وتابع "ودعنا فرصة المنافسة على الدوري عمليا، أنا غاضب لكني المسؤول الأول عن تلك الهزيمة ولدينا سبع نهائيات متبقية لا تقبل الخسارة".

وشدد "المنافس سجل هدف من 3 فرص أتيحت له طوال المباراة، في المقابل أضاعنا عدد كبير من الفرص المحققة كانت كفيلة بمنحنا نقاط المباراة".

وأوضح "علينا العمل من أجل عودة برشلونة إلى مساره الصحيح، إنه نفس الفريق الذي هزم ريال مدريد وإشبيلية ".

وشدد تشافي على تأثر فريقه بالغيابات قائلا: "عانينا من غياب أنسو فاتي وبيدري ورونالد وجيرارد، لكن نحن لا نبحث عن الأعذار".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 60 في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة، بينما ارتفع رصيد قادش للنقطة الـ 31 في المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن ريال مايوركا صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

هزيمة برشلونة قربت ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه بعد أن أصبح في حاجة لسبع نقاط فقط من الست مباريات المتبقية.