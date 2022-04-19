نونو ألميدا: سعيد بأداء فريقي.. ونجحنا في خلق التوازن بين الهجوم والدفاع
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 - 00:28
كتب : FilGoal
شدد نونو ألميدا مدرب فاركو على سعادته بأداء لاعبي فريقه الذي قدموه خلال مواجهة المقاولون العرب
وحقق فاركو الفوز على المقاولون العرب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 15 من الدوري المصري المتتاز.
وقال ألميدا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حاولنا فرض سيطرتنا على المباراة لأن طبيعة مباريات الدوري لابد الفوز بها".
واستمر "مهمتنا كانت هي القدرة على خلق المساحات في المباراة، وبدأنا بشكل قوي وحققنا توازن في الشوط الأول بين الدفاع والهجوم".
وتابع "تمكنا في الشوط الثاني من تنفيذ الضغط الغالي ومنع الهجمات على مرمانا وسعيد بأداء جميع اللاعبين لأنهم ظهروا بشكل قوي".
وأتم "شكلنا فاعلية من الكرات الثابتة ولكن الاهم هو نجاحنا في تحقيق الفوز ومنح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة".
وارتفع رصيد فاركو للنقطة الـ 21 في المركز السادس، بينما توقف رصيد المقاولون عند النقطة الـ 12 في المركز الـ 15.