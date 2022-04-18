الإسماعيلي يتشبث بالنجاة ويحقق فوزه الثاني.. وغزل المحلة يزيد أوجاع المقاصة

تغلب الإسماعيلي على مضيفه إيسترن كومباني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الدراويش محمد الشامي في الدقيقتين 55 و69.

بدأت المباراة بتسديدة قوية من فراس عيفية لاعب إيسترن كومباني من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد فوزي في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 19 سدد أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي من يمين منطقة الجزاء كرة ارتطمت بمحمد ناصر مودي ومرت لركنية من جهة اليمين.

حاول عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بعرضية من جهة اليمين في الدقيقة 37 قابلها محمد نصر برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 44 سدد عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تعادل كسره محمد الشامي في الدقيقة 55 بالهدف الأول أسفل قدم الحارس أحمد عبد الحليم "بوسكا" بعد تمريرة حاسمة من عمر الوحش.

وفي الدقيقة 57 حاول إيسترن بركلة حرة أرسلها أحمد متعب إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد صالح برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 69 أنهى الشامي المباراة بالهدف الثاني بعد عرضية من أحمد مدبولي أنهاها بلمسة واحدة في الشباك.

بذلك يحقق الإسماعيلي فوزه الثاني في الدوري، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر من 14 مباراة.

على الناحية الأخرى تغلب فاركو على ضيفه المقاولون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، سجله شكري نجيب من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

حاول فريق المقاولون في الدقيقة 14 بعرضية من أمير عابد حولها لويس إدوارد بالرأس ولكن تصدى لها محمد صبحي.

وفي الدقيقة 41 سدد شكري نجيب خارج الملعب، تلاه عبد الله ياسين في الدقيقة 43 بتسديدة لاقت المصير ذاته.

ونال فاركو مخالفة على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من محمد سمير على أحمد شريف في الدقيقة 58، وسط مطالبات لاعبي فاركو باحتسابها ركلة جزاء.

وبالفعل بعد مراجعة اللقطة بتقنية الفيديو، قرر الحكم منح فاركو ركلة الجزاء التي سجل منها شكري نجيب في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد فاركو إلى 21 نقطة من 15 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد عند 12 نقطة من 15 مباراة في المركز الخامس عشر.

وأخيرا فاز غزل المحلة على مضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية.

سجل عبد الرحمن عاطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بعد تمريرة من عبده يحيى.

الفوز رفع رصيد المحلة إلى 19 نقطة من 15 مباراة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 10 نقاط من 15 مباراة في المركز السابع عشر.