الاتحاد لـ في الجول: 300 تذكرة مجانية للجماهير أمام الزمالك.. هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد عن رحلات مجانية للجماهير التي ستساند الفريق أمام الزمالك مع 300 تذكرة مجانية.

ويلعب الاتحاد السكندري مع الزمالك غدا لحساب الجولة 15 من الدوري المصري على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتاذع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

وقال محمد أحمد سلامة في تصريحات لـ FilGoal.com: "سيكون هناك رحلات من مقر النادي إلى ملعب برج العرب للجماهير لمساندة الفريق أمام الزمالك بجانب 300 تذكرة مجانية".

وأضاف "مجلس الإدارة زار الفريق من أجل رفع المعنويات قبل المواجهة أمام الزمالك".

وتابع "المباراة لن تكون سهلة أمام فريق كبير مثل الزمالك".

وأتم :"سنحاول أن نستغل الدفعة المعنوية التي لدينا للخروج بنتيجة إيجابية غدا".

ويتواجد الزمالك في المركز الأول برصيد 32 نقطة من 14 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 برصيد 15 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل الزمالك في المباراة الأخيرة له في الدوري أمام فاركو دون أهداف.

على الجانب الآخر، تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق.