جالاتاسراي يقرب مالاطيا سبور من الهبوط في غياب مصطفى محمد وبمشاركة حافظ

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 23:28

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مالاتياسبور

حقق جالاتاسراي الفوز على مالاطياسبور بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 33 من الدوري التركي.

المباراة شهدت غياب مصطفى محمد عن قائمة جالاتاسراي للمرة الثالثة على التوالي.

بينما شارك كريم حافظ في تشكيل مالاطياسبور الأساسي منذ بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

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تقدم ريان بابل لجالاتاسراي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقيقتين فقط أضاف هليل ديرفيسوجلو بالهدف الثاني لأصحاب الأرض مستغلا عرضية من عمر عبداللاوي

الفوز رفع رصيد جالاتاسراي للنقطة الـ 44 في المركز الـ 12، بينما توقف رصيد مالاطياسبور عند النقطة الـ 20 في المركز الأخير قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

مصطفى محمد شارك مع جالاتاسراي منذ بداية الموسم الحالي في 36 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة 5 آخرين.

بينما شارك كريم حافظ مع مالاطياسبور في 29 مباراة ولم يتمكن خلالهم من صنع أو تسجيل أي هدف.

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