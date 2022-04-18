كرة سلة - سبورتنج يحسم لقب دوري السيدات على حساب الأهلي

فاز نادي سبورتنج بدوري كرة السلة للسيدات على حساب الأهلي بعد الفوز في سلسلة النهائي بثلاث انتصارات مقابل انتصار واحد.

وحقق سبورتنج الفوز بنتيجة 86-79.

وفاز سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 81-72، ثم في المباراة الثانية بنتيجة 77-68.

قبل أن يقلص الأهلي الفارق في المباراة الثالثة بالفوز 97-88.

اللقب هو الثاني على التوالي لسبورتنج في الدوري والـ18 في تاريخه.

واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.