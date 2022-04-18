كرة سلة - سبورتنج يحسم لقب دوري السيدات على حساب الأهلي

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي × سبورتنج - كرة سلة سيدات

فاز نادي سبورتنج بدوري كرة السلة للسيدات على حساب الأهلي بعد الفوز في سلسلة النهائي بثلاث انتصارات مقابل انتصار واحد.

وحقق سبورتنج الفوز بنتيجة 86-79.

وفاز سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 81-72، ثم في المباراة الثانية بنتيجة 77-68.

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قبل أن يقلص الأهلي الفارق في المباراة الثالثة بالفوز 97-88.

اللقب هو الثاني على التوالي لسبورتنج في الدوري والـ18 في تاريخه.

واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

الأهلي سبورتنج كرة سلة
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