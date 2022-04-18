فوز تاريخي لقادش في الكامب نو يقرب اللقب من مدريد

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو قادش بهدف لوكاس بيريز في برشلونة

حقق قادش فوزا تاريخيا على برشلونة بهدف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

فوز قادش هو الأول في تاريخه على برشلونة على ملعب كامب نو.

وسجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيريز.

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هزيمة برشلونة قربت ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة الـ 60 في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة، بينما ارتفع رصيد قادش للنقطة الـ 31 في المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن ريال مايوركا صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من ممفيس ديباي وعثمان ديمبيلي وفيران توريس.

بادر برشلونة بالهجوم منذ البداية بانطلاقة رائعة من عثمان ديمبيلي في الدقيقة الرابعة ولكنها انتهت بتصدي من الحارس ليديسما.

وفي الدقيقة الـ 22 سدد جوردي ألبا تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى.

وكاد لوكاس بيريز أن يفتتح التسجيل لقادش في الدقيقة الـ 26 ولكنه أهدر الكرة بشكل غريب من أمام المرمى مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 36 مر ديمبيلي من الدفاع بشكل رائع وسدد تسديدة أرضية ولكن الحارس الأرجنتيني تصدى لها ببراعة.

وفي الشوط الثاني تقدم قادش بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الـ47 عن طريق لوكاس بيريز بعد متابعته لرأسية تصدى لها تير شتيجن ليكمل الكرة في الشباك.

وحاول ديمبيلي التسديد مرة جديدة في الدقيقة الـ 68 ولكن ليديسما كان حاضرا مرة أخرى.

وكاد أليكس فيرنانديز أن ينهي المباراة بهدف ثاني في الدقيقة الـ 75 بعدما أتيحت له الفرصة أمام المرمى ولكنه سدد بجوار القائم.

وتألق ليديسما مرة أخرى بالتصدي لتسديدة من إريك جارسيا غيرت اتجاهها قبل أن تصل إليه ولكنه أظهر رد فعل سريع.

وفي الدقيقة الـ 89 مرة أخرى تألق ليديسما بعد تسديدة هوائية من أوباميانج قبل أن تصل إلى جافي الذي وجد استبسال دفاعي من الفريق الأصفر.

وتعرض برشلونة للهزيمة لأول مرة بعد 15 مباراة بدون هزيمة.

وكانت الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها برشلونة في الدوري أمام ريال بيتيس في الجولة الـ 16 في شهر ديسمبر الماضي.

وأصبح ريال مدريد على بعد 7 نقاط فقط من التتويج رسميا باللقب، أي أنه قد يحسمه خلال مباراة أتليتكو مدريد في الجولة الـ 35.

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