عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام الاتحاد ضمن بطولة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة لـ عبد العزيز السيد كحكم ساحة رئيسي.

من جهة أخرى، سيكون أحمد توفيق حكم مساعد أول، شريف عبدالله حكم مساعد ثاني.

عمرو عابد سيكون حكما رابعا خلال اللقاء، وسيتولى محمود الدسوقي مسؤولية تقنية الفيديو كحكم فيديو رئيسي، ويعاونه سامي هلهل كحكم فيديو مساعد.

ويلتقي الزمالك أمام الاتحاد على استاد برج العرب، الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة جمعهم خلال 14 مباراة فيما يتواجد الاتحاد في المركز الـ11 برصيد 15 بنفس عدد المباريات.