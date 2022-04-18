بشأن مباراة الكاميرون.. الاتحاد الجزائري يتقدم بتظلم أمام لجنة تحكيم فيفا

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 22:11

كتب : محمد عبد العظيم

الجزائر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدمه بطلب للاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك لعرض ملف تظلمه ضد أحداث مباراة الكاميرون على لجنة التحكيم.

وجاء في البيان ما يلي:

بناء على توصيات مستشاريه القانونيين، تقدم الإتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب للإتحاد الدولي لكرة القدم لعرض ملف التظلم الذي قدمه والمتعلق بمقابلة الإياب الفاصلة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الكاميروني بتاريخ 29 مارس 2022 لحساب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022، على لجنة التحكيم للإتحاد الدولي لكرة القدم.

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وقد كانت الدوافع وراء هذا الطلب كون ملف التظلم المقدم يستند على مبررات واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم مما يستدعي دراستها من طرف هيئة مختصة.

وكان المنتخب الجزائري قد خسر مباراة الإياب في الدقيقة الأخيرة للوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفاز منتخب الجزائر ذهابا على مضيفه الكاميروني بهدف نظيف، ثم خسر بنفس النتيجة في الوقت الأصلي لمباراة الإياب.

وكان التعادل الذي سجله أحمد توبة في الدقيقة 118 يكفيه للتأهل، إلا أن هدف كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 124 قاد الكاميرون للعبور إلى مونديال قطر 2022.

وطالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا بإعادة مباراة الكاميرون ضمن إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 وذلك في شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد باكاري جاساما حكم اللقاء، وذلك في بيان سابق جاء فيه:

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم.

كما يطالب بفتح تحقيق من قبل هيئات فيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون.

الكاميرون الجزائر تصفيات كأس العالم
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