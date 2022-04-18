تقرير: النصر السعودي يخطط للتعاقد مع مسعود أوزيل

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل

يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب فنربخشة، الألماني مسعود أوزيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مسعود أوزيل

النادي : فنرباهتشة

ويلعب أوزيل بقميص فنربشخة منذ يناير 2021 قادما من صفوف أرسنال في صفقة انتقال حر.

ويعقد نادي النصر بحسب صحيفة "TAKVIM" التركية، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع مسؤولي فنربخشة لحسم صفقة التعاقد مع مسعود أوزيل.

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وأضافت الصحفية أن أوزيل يملك عروضا من الدوري الأمريكي تنافس عرض النصر للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن غدارة فنربخشة استقرت على رحيل أوزيل بنهاية الموسم الحالي وفتحت الباب للعروض المقدمة.

وشارك أوزيل خلال الموسم الحالي مع فتربخشة خلال 26 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين بجميع البطولات.

وسبق لمسعود أوزيل اللعب لأندية بريمن وريال مدريد وأرسنال قبل الانتقال لصفوف فنربخشة.

فنربخشة الدوري التركي مسعود أوزيل
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