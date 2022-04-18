انتهت في الدوري - إيسترن (0) - (2) الإسماعيلي.. فاركو (1) - (0) المقاولون.. المقاصة (0) - (1) المحلة

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات إيسترن كومباني ضد الإسماعيلي، وفاركو ضد المقاولون العرب، ومصر للمقاصة ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري المصري الممتاز.

إيسترن كومباني × الإسماعيلي

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نهاية المباراة

ق 69 جووول الشامي يسجل مجددا.. 2-0 للدراويش

ق 57 ركلة حرة لفريق إيسترن كومباني على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي أرسلها أحمد متعب إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها محمد صالح برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ق 55 جووول أول أهداف المباراة للدراويش.. محمد الشامي يسجل بعد تمريرة من عمر الوحش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 تسديدة من عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي بباطن القدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 37 كرة عرضية من عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي من جهة اليمين قابلها محمد نصر برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 19 تسديدة من أحمد مدبولي لاعب فريق الإسماعيلي من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمحمد ناصر مودي ومرت لركنية من جهة اليمين.

ق 9 تسديدة قوية من فراس عيفية لاعب فريق إيسترن كومباني من خارج منطقة الجزاء امسك بها الحارس محمد فوزي بثبات من يمين مرماه.

بداية المباراة

فاركو × المقاولون العرب

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نهاية المباراة

ق 77 خطيرة لصالح المقاولون ولكن محمد صبحي يتصدى

ق 62 جووول شكري نجيب يسجل الأول لفاركو من ركلة جزاء

ق 60 الحكم يراجع القرار بتقنية الفيديو وبالفعل.. ركلة جزاء لصالح فاركو

ق 58 خطأ لصالح فاركو من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من محمد سمير على أحمد شريف مع مطالبة لاعبو فاركو بركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 عبد الله ياسين سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 41 شكري نجيب سدد الكرة مباشرة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 14 محاولة للمقاولون بعرضية من أمير عابد يحولها لويس إدوارد بالرأس ولكن محمد صبحي يتصدى

بداية المباراة

مصر للمقاصة × غزل المحلة

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نهاية المباراة

ق 54 جووول أول أهداف المباراة لصالح غزل المحلة بواسطة عبد الرحمن عاطف بعد تمريرة من عبده يحيى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35 تصويبة من كريم حلاوة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة لصالح فريق مصر المقاصة

ق 8 كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح مصر المقاصة عن طريق محمد محسن على رأس كريم حلاوة الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى

ق 4 محاولة للمحلة بعرضية من هاني عادل تصل إلى رأس حميد ماو الذي يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

إيسترن كومباني الإسماعيلي فاركو مصر للمقاصة غزل المحلة المقاولون العرب
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