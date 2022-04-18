تشكيل الدوري – بن خماسة يظهر للمرة الأولى مع الإسماعيلي.. وأوفا يقود إيسترن كومباني

ظهر لاعب الوسط الجزائري محمد بن خماسة للمرة الأولى في تشكيل الإسماعيلي، بعد أن انضم للفريق في يناير الماضي.

ويلعب بن خماسة مباراته الأولى مع الدراويش ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

وضم تشكيل الدراويش..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – محمد هاشم – محمد نصر – عمرو الحلواني

الوسط: عمر الوحش – محمد عادل – محمد بن خماسة – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي

أما إيسترن كومباني فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: أحمد عبد الحليم "بوسكا"

الدفاع: الحسيني طه – كمال أبو الفتوح – أحمد عبد الموجود "جودة" – محمد صالح

الوسط: محمد بن علي الطرابلسي – محمد ناصر "مودي" ­– أحمد متعب – عماد ميهوب

الهجوم: فراس بن عيفية – أحمد أوفا

ويتذيل الإسماعيلي جدول الدوري المصري بـ 8 نقاط من 13 مباراة، ويسبقه إيسترن كومباني بنقطتين ومركز وحيد من نفس عدد المباريات.