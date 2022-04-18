تشكيل الدوري - ثلاثي في وسط المقاولون العرب.. وشكري نجيب يقود هجوم فاركو

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو فاركو بهدف مودي في شباك الزمالك

أعلن محمد عودة ونونو ألميدا تشكيلي المقاولون العرب وفاركو لمواجهة الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز الـ15 رصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

أخبار متعلقة
كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد طفليه أثناء الولادة تشكيل الدوري - أجويرو يقود هجوم المحلة.. وكاجو على دكة المقاصة تشكيل برشلونة – 4 تغييرات من تشافي ضد قادش مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: تقرير كيروش لم يتحدث عن معاونيه من الأساس

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: حسن الشامي - فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الله ياسين

خط الهجوم: كريم مصطفى - مامادو نياس - لويس إدوارد هينستروزا

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" - محمود جهاد _ محمود حمادة _ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف

المقاولون العرب فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الاتحاد - إبراهيم حسن وعبد السلام متواجدان لمواجهة الزمالك مباشر في الدوري - إيسترن (0) - (1) الإسماعيلي.. فاركو (0) - (0) المقاولون.. المقاصة (0) - (1) المحلة تشكيل الدوري – بن خماسة يظهر للمرة الأولى مع الإسماعيلي.. وأوفا يقود إيسترن كومباني تشكيل الدوري - أجويرو يقود هجوم المحلة.. وكاجو على دكة المقاصة خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين بيراميدز وجونياس.. ولكن صادق السلمي حكما لمباراة نهضة بركان والمصري.. وجوميز للفيديو البتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة مازيمبي وبيراميدز.. وجاساما للفيديو العيوني: معاناة المصري زادت أمام نهضة بركان بعد الطردين.. وأشكر الجمهور
أخر الأخبار
بشأن مباراة الكاميرون.. الاتحاد الجزائري يتقدم بتظلم أمام لجنة تحكيم فيفا 42 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقرير: مدافع الرجاء ينهي مخاوف "الطاوسي" قبل مواجهة الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة الاتحاد - إبراهيم حسن وعبد السلام متواجدان لمواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأهلي يشكو خالد الغندور إلى المجلس الأعلى للإعلام ساعة | مصر
الشعراوي يلدغ نابولي ويبعده عن صراع الدوري الإيطالي ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري - إيسترن (0) - (1) الإسماعيلي.. فاركو (0) - (0) المقاولون.. المقاصة (0) - (1) المحلة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يحذر من "الشحن الزائد" في خطابه لـ كاف بشأن مباراة الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 2 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 3 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين 4 ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان