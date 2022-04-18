تشكيل الدوري - ثلاثي في وسط المقاولون العرب.. وشكري نجيب يقود هجوم فاركو

أعلن محمد عودة ونونو ألميدا تشكيلي المقاولون العرب وفاركو لمواجهة الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز الـ15 رصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: حسن الشامي - فاروقا نور الدين- محمد سمير- أمير عابد

خط الوسط: أحمد الشيمي - محمد مجلي - عبد الله ياسين

خط الهجوم: كريم مصطفى - مامادو نياس - لويس إدوارد هينستروزا

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ جابر كامل .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" - محمود جهاد _ محمود حمادة _ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف