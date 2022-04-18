تشكيل الدوري - أجويرو يقود هجوم المحلة.. وكاجو على دكة المقاصة
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
أعلن عبد الحميد بسيوني وتامر مصطفى تشكيلي غزل المحلة ومصر للمقاصة لمواجهة الأسبوع الـ15 من الدوري المصري.
ويتواجد المحلة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل مصر للمقاصة المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.
وجاء تشكيل غزل المحلة:
حراسة المرمى: عمرو شعبان
الدفاع: هاني عادل - محمد فتح الله – معاذ الحناوي - مصطفى العش
الوسط: حميد ماو – أحمد النادري - إبراهيما كونيه
الهجوم: هشام عادل – عبد الرحمن "أجويرو" – عبده يحيى
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد منعم - هشام حافظ
خط الوسط: محمد محسن ليلة - سيرجي إريك - سعيد الونش
خط الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي - إتولي جوزيف
وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
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