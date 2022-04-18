تشكيل برشلونة – 4 تغييرات من تشافي ضد قادش

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة 32 من الدوري الإسباني ضد قادش على ملعب كامب نو.

وأجرى تشافي 4 تغييرات على التشكيل الذي خسر من إينتراخت فرانكفورت 3-2 على كامب نو، وودع الدوري الأوروبي من دور الثمانية.

وودع كل من أوسكار مينجويزا ورونالدو أراوخو وبيدري وبيير إيمريك أوباميانج التشكيل الأساسي، حيث يجلس كل من مينجويزا وأوباميانج على دكة البدلاء فيما خرج بيدري وأراوخو من قائمة المباراة.

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وعوض الرباعي، كل من سيرجينيو ديست وكليمون لونجليه وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي.

وضم تشكيل برشلونة كل من..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – كليمون لونجليه – إريك جارسيا – خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

الهجوم: عثمان ديمبلي – ممفيس ديباي – فيران توريس

ويحتل برشلونة وصافة لا ليجا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد، فيما لعب الفريق الكتالوني مباراتين أقل.

فيما يحل قادش في المركز الـ 18 بـ 28 نقطة من 31 مباراة ويظل مهددا بالهبوط بقوة.

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