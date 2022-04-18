أنشيلوتي: تدريب ميلان؟ سأتحدث عن ذلك عندما أستقيل من ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن إمكانية تدريب نادي ميلان الإيطالي في المستقبل.

وقيم كارلو أنشيلوتي مسيرته التدريبية ونجاحه في بطولات الدوري خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع "Radio Uno".

وقال أنشيلوتي عن إمكانية تدريب ميلان: "سأتحدث عن ذلك في اليوم الذي أستقيل فيه من تدريب ريال مدريد".

وأضاف "إذا استقلت من ريال مدريد خلال 20 عاما، أعتقد أنه يمكنني الاعتزال بدلا من الذهاب إلى ميلان".

وتابع "ميلان هو أحد الفرق القليلة التي أحتفظ بها في قلبي، لأنه رفع اسمي، ليس كلاعب ولكن كمدرب".

وعلق أنشيلوتي عن ترتيب البطولات المفضلة بالنسبة له، إذ قال "من الصعب تحديد ذلك، أشعر بالرضا عن كل ما حققته خاصة البطولات التي يكون فيها للاستمرارية أهمية كبيرة".

وأتم "الفوز مع ميلان في 2004 كانت منافسة جيدة، في الوقت ذاته كيف يمكن أن أنسى لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي".

وعاد أنشيلوتي إلى تدريب ريال مدريد بداية الموسم الحالي وقاد الملكي لتتويج بكأس السوبر الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد حاليا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 75 مبتعدا عن برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة كما يتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.