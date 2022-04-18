مباراة غيرت مسيرتي – محمد عبد الله والتألق ضد إبراهيم حسن وعبد الحفيظ بفضل نصيحة خشبة

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 16:43

كتب : إسلام أحمد رضا السنباطي

الزمالك -انبى - محمد عبد الله - عبد الله رجب - أيمن سعيد

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم ضيفنا محمد عبد الله نجم الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق.

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ويروي عبد الله: "كانت مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في شهر رمضان، موسم 2000-2001".

وشرح عبد الله: "قبل المباراة لم أكن ضمن التشكيل الأساسي ثم شاركت في وسط الملعب بعد إصابة أيمن كمال، وفي الشوط الثاني شاركت كظهير أيسر في جبهة مواجهة لإبراهيم حسن وتألقت جدا وهي مباراة معرفة الجماهير بمحمد عبد الله وانتهت المباراة بانتصار الزمالك بهدفين مقابل هدف".

وأكمل "محسن صالح كان مدربي، وصاحب فضل علي، وعندما تكون ضمن اختياراته فلابد من أن تتحمل المسئولية لتقديم أداء جيد. كان عمري 18عاما وضمن لاعبي منتخب الشباب وكانت هذه الفترة تشهد حضورا جماهيريا كبيرا".

وانتقل عبد الله لمباراة أخرى، وكانت ضد الأهلي بعد أيام قليلة في ثالث أيام العيد حيث قال: "قبل المباراة شاهدت جمهور الأهلي يملئ مدرجات استاد القاهرة فشعرت برعب، فقال لي هادي خشبة قائد الأهلي (لا تقلق والعب عادي أنت لاعب جيد)".

وأتم "وفي جبهتي كان سيد عبد الحفيظ وقدمت أداء جيدا جدا. كانت تلك مباراة الشهرة لي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

محمد عبد الله مباراة غيرت مسيرتي
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