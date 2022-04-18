مؤتمر إنزاجي قبل مواجهة ميلان: يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري.. ونحن نلعب على كليهما

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أعرب فيليبو إنزاجي المدير الفني لـ إنتر عن ثقته في فريقه بخصوص المواجهة المنتظرة أمام ميلان في كأس إيطاليا.

ويستضيف إنتر نظيره ميلان غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكان التعادل السلبي حسم نتيجة الذهاب.

وقال إنزاجي على هامش المؤتمر الصحفي للقاء الغد: "نحن نعلم أهمية التحدي وما يمثله بالنسبة لنا، لقد حققنا ثلاثة انتصارات متتالية ونحن جاهزون".

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وأضاف "يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري، نحن نلعب على كليهما وهذا يعني أننا نقدم أداء جيدا".

وتابع "نريد الفوز غدا لأن الهدف هو نهائي كأس إيطاليا، كان بإمكاننا تحقيق المزيد مسبقا، نريد توجيه حماسنا نحو هذا الآن".

وتطرق إنزاجي للحديث عن تأثير مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا ضد ميلان على السباق المحتدم على اللقب هذا الموسم، إذ قال "الأمر يستحق مباراة نهائية، لكني أكرر أنهما بطولتان مختلفتان".

وأتم "غدا سنعطي الأولوية المطلقة لهذه المباراة، بمجرد أن تنتهي، بغض النظر عن النتيجة، سنركز دوافعنا وأفكارنا على موسمنا".

وتشتعل صدارة الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم، إذ يعتلي ميلان الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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