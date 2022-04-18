شكوك حول لحاق هداف فياريال بمواجهة ليفربول

تحوم الشكوك حول مشاركة جيرارد مورينو هداف فياريال في مواجهة فريقه المرتقبة ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيحل فياريال ضيفا على ليفربول يوم الأربعاء 27 أبريل في الذهاب، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء التالي.

وأفاد النادي الإسباني في بيان: "يعاني جيرارد مورينو من إجهاد شديد في العضلة الخلفية".

وأضاف "يعتمد وقت تعافيه على كيفية استجابته للعلاج".

وبذلك تأكد غياب مورينو عن لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء.

فيما ذكرت تقارير إسبانية أن فرص اللاعب في اللحاق بمباراة الذهاب ضد الريدز صعبة، فيما يحاول الاستعداد لخوض مباراة الإياب.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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مورينو سجل 13 هدفا في 26 مباراة لعبها هذا الموسم.