خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين بيراميدز وجونياس.. ولكن

وصل نادي بيراميدز، ومدربه اليوناني السابق تاكيس جونياس، إلى اتفاق مبدئي يقضي بتوليه تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال الذي سينتقل لتدريب منتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com، لم يمانع جونياس تولي مسؤولية بيراميدز لولاية ثانية، ولكن حتى الآن لم يحسم النادي قراره بنسبة 100%.

وينتظر النادي الموقف النهائي لإيهاب جلال، ومدى إمكانية استمراره مع الفريق في حال تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل السلبي في مواجهة الذهاب أمس الأحد.

وبالتالي، لا يعرف بيراميدز موعدا محددا لتفعيل الاتفاق مع جونياس حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، علم FilGoal.com أن الرئيس التنفيذي للنادي ممدوح عيد سيتجه للإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يشهد اجتماعه مع ملاك النادي قرارا جديدا بشأن خليفة إيهاب جلال، باستقدام مدرب آخر غير جونياس، أو الاستقرار على تعيين اليوناني خلفا لـ جلال.

وأعلن اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر بعقد لمدة عامين خلفا لكارلوس كيروش.

وأكد جلال استمراره على رأس القيادة الفنية لبيراميدز في مواجهتي مازيمبي قبل تسلمه مهمة تدريب مصر رسميا.

وسبق لتاكيس جونياس تدريب بيراميدز وخاض معه 12 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في ست لقاءات وهُزم مرة وحيدة وكل تلك المواجهات كانت في الدوري فقط.