كوكا لرابطة الدوري التركي: لماذا نلعب ظهرا خلال شهر رمضان في بلد مسلم

انتقد أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبور رابطة الدوري التركي بشأن مواعيد المباريات خلال شهر رمضان.

كوكا سجل هدفا في فوز فريقه على ضيفه غازي عنتاب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري التركي في المباراة التي أقيمت ظهر الأحد.

وقال كوكا في تصريحات لشبكة beIN sports: "ما لا أفهمه هو سبب إقامة مباراتنا ضد غازي عنتاب في وقت مبكر جدا من اليوم، كلنا نصوم خلال شهر رمضان".

وأضاف "لماذا لم نلعب المباراة في وقت متأخر ونحن في بلد مسلم؟".

وشارك المهاجم المصري في المباراة كأساسي وأكملها حتى النهاية.

واقترب قونيا من وصافة ترتيب الدوري حين رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطة عن فينيربهتشه وبـ12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

مع تبقي 5 جولات على نهاية موسم الدوري التركي.

وشارك كوكا في 28 مباراة مع قونيا وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب كوكا لقونيا سبور معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقد كوكا (29 عاما) مع أولمبياكوس إلى 2023.

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