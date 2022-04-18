كوكا لرابطة الدوري التركي: لماذا نلعب ظهرا خلال شهر رمضان في بلد مسلم

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

انتقد أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبور رابطة الدوري التركي بشأن مواعيد المباريات خلال شهر رمضان.

كوكا سجل هدفا في فوز فريقه على ضيفه غازي عنتاب بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري التركي في المباراة التي أقيمت ظهر الأحد.

وقال كوكا في تصريحات لشبكة beIN sports: "ما لا أفهمه هو سبب إقامة مباراتنا ضد غازي عنتاب في وقت مبكر جدا من اليوم، كلنا نصوم خلال شهر رمضان".

أخبار متعلقة
كلوب: عودة صلاح لهز الشباك مسألة وقت فقط فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا روبرتسون: صلاح لا يتصدر عناوين الصحف حاليا لأنه لا يسجل.. ولكن لاعب برايتون: أتمنى تحقيق مفاجأة ضد سيتي لمصلحة ليفربول

وأضاف "لماذا لم نلعب المباراة في وقت متأخر ونحن في بلد مسلم؟".

وشارك المهاجم المصري في المباراة كأساسي وأكملها حتى النهاية.

واقترب قونيا من وصافة ترتيب الدوري حين رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطة عن فينيربهتشه وبـ12 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

مع تبقي 5 جولات على نهاية موسم الدوري التركي.

وشارك كوكا في 28 مباراة مع قونيا وسجل 9 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويلعب كوكا لقونيا سبور معارا من أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقد كوكا (29 عاما) مع أولمبياكوس إلى 2023.

أحمد حسن "كوكا" كوكا قونيا سبور الدوري التركي
نرشح لكم
فان دايك يدافع عن صلاح: مر بشهرين صعبين وسيهز الشباك قريبا أرنولد: محمد صلاح مظلوم وضحية لنجاحه.. سيعود للتسجيل سريعا كوكا يسجل هدفا في اقتراب قونيا من وصافة الدوري التركي مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت.. ودورتموند يسحق فولفسبورج بسداسية تريزيجيه يسجل في تعادل باشاك شهير مع ألتاي بمشاركة أحمد ياسر ريان كهربا يغيب عن تعادل هاتاي مع سيفاس سبور كلوب يكشف سبب اهتزاز مستوى صلاح: كان يحمل الكثير على عاتقه تقرير سعودي يكشف آخر تطورات إصابة أحمد حجازي.. وموعد عودته لتدريبات اتحاد جدة
أخر الأخبار
مباراة غيرت مسيرتي – محمد عبد الله والتألق ضد إبراهيم حسن وعبد الحفيظ بفضل نصيحة خشبة 27 دقيقة | مصر
مؤتمر إنزاجي قبل مواجهة ميلان: يجب فصل كأس إيطاليا عن الدوري.. ونحن نلعب على كليهما 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
شكوك حول لحاق هداف فياريال بمواجهة ليفربول 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طاقم مصري لمباراة الإياب بين الوداد وشباب بلوزداد 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب مانشستر يونايتد: هذا الخماسي سيغيب عن لقاء ليفربول.. وموقف برونو 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين بيراميدز وجونياس.. ولكن ساعة | الدوري المصري
كوكا لرابطة الدوري التركي: لماذا نلعب ظهرا خلال شهر رمضان في بلد مسلم ساعة | المحترفون
تقرير: شركة بحرينية تريد شراء ميلان.. والكشف عن قيمة العرض ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 2 محمد صلاح: هكذا تخطيت إحباط عدم الصعود لكأس العالم.. وحديثه مع ماني 3 إيهاب جلال يكشف إمكانية استمراره مع بيراميدز بشرطين 4 ليفربول يطيح بـ سيتي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد بعد لقاء مثير حسمه الحارسان