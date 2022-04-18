تقرير: شركة بحرينية تريد شراء ميلان.. والكشف عن قيمة العرض
الإثنين، 18 أبريل 2022 - 15:49
كتب : FilGoal
قال تقرير إيطالي إن شركة بحرينية انخرطت في مفاوضات للحصول على ملكية نادي ميلان.
وأوضحت لا جازيتا ديللو سبورت، أن شركة إنفيست كورب البحرينية تريد شراء النادي المملوك حاليا لشركة إليوت مانجمنت الأمريكية.
وأضاف التقرير أن المفاوضات قد تتم بنجاح بنهاية الموسم الجاري، حيث بدأت قبل شهر من اللحظة الحالية.
وفي ذات الوقت، نشر حساب السفارة البحرينية في بريطانيا، عبر تويتر، أن عرض إنفيست كورب للحصول على ميلان وصل إلى 1.1 مليار دولار.
ويحتل النادي الإيطالي التاريخي صدارة الدوري الإيطالي بـ 71 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي لعب مباراة أقل.
وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي 18 مرة آخرها في 2011، بجانب 7 ألقاب لحساب دوري أبطال أوروبا.
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