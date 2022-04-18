مدافع ريال مدريد: المنافسة على الدوري الإسباني لم تنته بعد

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 15:13

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

يدرك ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد أن الصراع على الدوري الإسباني لم ينته بعد، رغم أن فريقه نجح في الفوز على أحد المنافسين المباشرين على اللقب.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال ناتشو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "المنافسة على الدوري الإسباني لم تنته بعد، ما زال أمامنا الكثير من المباريات".

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وأكمل "اقتربنا خطوة جديدة من الفوز باللقب، لكن ما يزال هناك الكثير ولدينا مباراة صعبة يوم الأربعاء المقبل. تزداد فرصنا بعد كل انتصار نحصد فيه النقاط الثلاث".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة، إلا أن برشلونة لعب مباراتين أقل.

ويتبقى 6 جولات قبل نهاية الموسم.

وأضاف "لكن بسبب الملعب، قيمة المنافس وتقدمه بهدفين نظيفين قبل الاستراحة، فإن هذا انتصار كبير للغاية".

وتابع "إنها 3 نقاط مهمة جدا، ولاسيما بفضل طريقة الفوز بها. أظهر الفريق شخصيته المتميزة بتحقيق نتيجة شديدة التعقيد في هذا الملعب".

وأتم "لم نقدم المستوى المأمول في الشوط الأول. إشبيلية فريق يضغط بقوة في ملعبه وقد لعب أفضل منا في الشوط الأول، لكننا قلبنا النتيجة واستحققنا الفوز".

وسجل هدفي إشبيلية إيفان راكيتيتش في الدقيقة 21 وإريك لاميلا في الدقيقة 25، فيما سجل للملكي رودريجو في الدقيقة 50 وناتشو فيرنانديز في الدقيقة 82 وكريم بنزيمة في الدقيقة 92.

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