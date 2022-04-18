تقرير: ليفربول يجدد اهتمامه بجوهرة برشلونة الثمينة

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

جافي - برشلونة X بلباو

جدد ليفربول اهتمامه بالحصول على خدمات جافي موهبة برشلونة الواعدة خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ويثير جافي الكثير من الإعجاب منذ ظهوره مع الفريق الكتالوني بمستوياته العالية ولا سيما عمره الذي لا يتجاوز الـ 17 عاما.

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت" فإن ليفربول يسعى لاقتناص جافي من برشلونة قبل أن يجدد عقده مع الفريق الكتالوني.

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ويرتبط جافي بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2023 ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد.

ولا يزال صاحب الـ17 عاما يتقاضى قرابة 300 ألف يورو سنويا، وهو راتبه قبل انضمامه للفريق الأول.

ويواجه برشلونة خطر فقدان جوهرته الثمينة وسط عدم مقدرته في التنافس مع ليفربول الذي سيسعي لإغراء جافي ماديا لإقناعه وتفعيل بند الشرط الجزائي المقدر بـ 42 مليون إستيرليني.

وتشير التقارير من جهة آخرى إلى هدوء جافي في الوقت الحالي وشعوره بأن تجديد عقده قادم، لرفع شرطه الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو.

وشارك جافي مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 40 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 6 آخرين.

برشلونة ليفربول جافي
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