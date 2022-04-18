بعد عودته للدرجة الثانية.. طنطا يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:45

كتب : FilGoal

طنطا

كشف نادي طنطا عن الراعي الجديد للنادي وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته مرة أخرى لدوري الدرجة الثانية.

وأعلن طنطا عن حصول شركة كوكاكولا على حق راعية النادي.

وعاد طنطا سريعا إلى دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي، وذلك تحت قيادة المدير الفني عبد اللطيف الدوماني.

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وصعد طنطا إلى دوري الدرجة الثانية بعدما نافس في المجموعة التاسعة لدوري الدرجة الثالثة المصري.

وسيلعب طنطا في دوري الدرجة الثانية ضمن مجموعة بحري.

طنطا الدرجة الثانية
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