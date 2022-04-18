كورتوا: انتصارنا في ملعب إشبيلية تحديدا يعني الكثير

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد - إشبيلية

وصف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد انتصار فريقه على إشبيلية بالثمين للغاية بعدما نجح في إسقاط منافسه بملعبه الصعب رامون سانشيز بيثخوان.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأهداف التي هزت شباك إشبيلية هذا الموسم قليلة للغاية، وتسجيلنا ثلاثة في الشوط الثاني أمر مهم جدا".

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وأضاف "كنا نعلم ان تسجيل هدف سيعيدنا إلى أجواء المباراة وكنا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية".

وأكمل "إنه فريق يصعب الفوز عليه دائما على أرضه وانتصارنا في ملعب رامون سانشيز بيثخوان يعني الكثير لأنه فوز كبير في الدوري الإسباني".

وتابع البلجيكي "في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد لكن في الشوط الثاني لعبنا بتنظيم دفاعي قوي وضغطنا أكثر".

وأتم حارس الفريق الملكي "لم نتوقف بعد التعادل 2-2، بحثنا عن الفوز ونجحنا في الوصول إليه".

وسجل هدفي إشبيلية إيفان راكيتيتش في الدقيقة 21 وإريك لاميلا في الدقيقة 25، فيما سجل للملكي رودريجو في الدقيقة 50 وناتشو فيرنانديز في الدقيقة 82 وكريم بنزيمة في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة، إلا أن برشلونة لعب مباراتين أقل.

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