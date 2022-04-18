أنشيلوتي يلوم نفسه ويشيد بلاعبي ريال مدريد بعد الريمونتادا ضد إشبيلية

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتحمله مسؤولية أداء فريقه الباهت في الشوط الأول من لقاء إشبيلية، قبل أن يعيد الفضل للاعبين بعدما حققوا فوزا مثيرا على الفريق الأندلسي.

تغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يقع اللوم في الشوط الأول على عاتقي، بينما يعود الفضل في الشوط الثاني إلى جودة اللاعبين".

وأضاف "لم نلعب ببراعة في استعادة الكرة في الشوط الأول، خلقوا بعض الفرص ولم نكن جيدين في الاستحواذ، لكن أصلحنا بعض الأمور في الشوط الثاني".

وتابع "بدا الفريق مرهقا في الشوط الأول ثم لعبنا بشراسة كبيرة في الشوط الثاني، وأظهرنا مستويات قوية جدا".

وأكمل "أنا فخور جداً بأداء اللاعبين في الشوط الثاني. عليّ أن أشكر جميع اللاعبين".

وأشاد المدرب الإيطالي بلاعبه رودريجو قائلا "الإحصائيات تقول إنه يحدث تغييرا كبيرا حين يدخل كبديل، كما يحدث حين يلعب كأساسي".

وأتم "رودريجو أحدث الفارق في مباريات عديدة، وأتوقع له مستقبل مبهر".

سجل هدفي إشبيلية إيفان راكيتيتش في الدقيقة 21 وإريك لاميلا في الدقيقة 25، فيما سجل للملكي رودريجو في الدقيقة 50 وناتشو فيرنانديز في الدقيقة 82 وكريم بنزيمة في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة، إلا أن برشلونة لعب مباراتين أقل.

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