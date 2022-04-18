أحمد مرتضى: الزمالك به الكثير من الأموال.. سنكمل النصف مليار قريبا

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

يرى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يعيش حالة انتعاش من الناحية المالية خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأموال في الزمالك كثيرة للغاية".

وأضاف "الزمالك سيكون صاحب أكبر عقود لاعبين في مصر وأي لاعب مميز سنشتريه من ناديه أو سنوقع معه إذا كان تعاقده منتهي".

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وواصل "العمل يؤدي إلى الحصول على الأموال والعمل بإخلاص وبشكل علمي داخل المنظومة يزيد موارد النادي المالية".

وكشف "وقعنا عقود مع 3 بنوك بقيمة 400 مليون جنيه وفزنا بقضية كهربا بقيمة ما يقرب من 30 مليون بالإضافة إلى باقي قيمة صفقة مصطفى محمد وبذلك سيكون الزمالك جمع خلال فترة قصيرة ما يقرب من نصف مليار جنيه".

وأكمل "صرفنا خلال شهرين حوالي 35 مليون جنيه على ألعاب الصالات فقط".

وأشار "دفعنا حوالي 70% من قيمة عقود اللاعبين في ألعاب الصالات وبصفة عامة الأمور المالية في الزمالك تسير بشكل جيد".

وضرب مثالا: "الزمالك كان يملك أكبر 3 عقود للاعبي كرة القدم في إفريقيا وهم طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي قبل رحيله والزمالك أيضا يملك أكبر عقود في كرة اليد داخل القارة للثنائي يحيى الدرع وأحمد الأحمر والأمر ذاته في كرة السلة".

وشدد "الموسم المقبل سيكون هناك حساب لكل الألعاب الجماعية في النادي".

وأتم تصريحاته "كل احتياجات الزمالك من صفقات جديدة تم تحديدها وسيتم إكمالها بنهاية الموسم".

الزمالك أحمد مرتضى
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