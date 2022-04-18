طائرة - بعد التتويج بالدوري.. مدرب الزمالك لـ في الجول: نملك أفضل ثنائي محترف دخل مصر

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 01:41

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف رشاد

أبدى أشرف رشاد المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك سعادته عقب التتويج بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022.

وقال رشاد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أشكر جماهير الزمالك واللاعبين الرجال الذين تعبوا حتى حققنا هذا اللقب".

وأضاف "أشكر مرتضي منصور (رئيس النادي) وأحمد مرتضي (عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات) الذان دعما الفريق باثنين محترفين هما أفضل من دخل مصر في هذه اللعبة، بالإضافة إلى عودة رضا هيكل".

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ودعم الزمالك صفوفه بالكوبي يوسفاني هيرنانديز والبرازيلي جواو رافاييل، ليحقق لقب الدوري في كرة الطائرة بعد غياب دام لسبع سنوات.

وعن ذلك قال رشاد: "منحنا اللاعبين دفعة معنوية، حيث كنا نملك أفضل اللاعبين في مصر، ولكن كان هناك حالة من غياب الثقة، فنجحنا في استعادتها، بالإضافة إلى التدعيمات ووجود دكة بدلاء على أعلى مستوى".

وأوضح "أي لاعب يدخل الملعب من مقاعد البدلاء ليس أقل من اللاعبين داخل الملعب، والدليل هو الفارق الذي يصنعونه".

وتابع المدرب عن توليه المسؤولية في توقيت صعب من الموسم "كان لدينا هدف وهو التتويج، وقد تم. نجحت في التعامل مع اللاعبين بعد الخسارة أمام هليوبوليس وبتروجت، وقلت لهم إن الوقت لا يزال مبكرا، وكانوا هم على قدر الثقة".

وأخيرا عن منافسات كأس مصر قال رشاد: "اعتبارا من يوم الثلاثاء سنبدأ الاستعداد لكأس مصر، وهدفنا هو حصد اللقب".

وتوج فريق طائرة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ثاني مباريات الدور النهائي للبطولة، حيث فاز الزمالك بالمباراة الأولى أيضا.

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