أحمد دياب: هدفنا إنهاء الموسم بكل بطولاته.. وهذه حقيقة تقليص فرق الدوري

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 01:25

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن الهدف هو إنهاء الموسم الكروي الحالي بكل بطولاته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ بداية الدوري أكدنا أن الموسم الحالي استثنائي وبه أكثر من 200 يوم توقفات والمسابقة بدأت بشكل متأخر مع بطولتين كأس مصر".

وأضاف "نراعي ضغط المباريات للأندية المشاركة في بطولات إفريقيا ولكن الوضع الحالي يجب أن نعبر به جميعا إلى بر الأمان".

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وواصل "إذا وافقت الأندية في البداية على لعب الدوري بشكل آخر كان الموسم سينتهي مبكرا وكانت الأندية ستتفادى ضغط المباريات والإرهاق".

واستمر في تصريحاته "سوف ننسق مع اتحاد الكرة لجدولة مواعيد بطولتي كأس مصر الماضية والحالية وأيضا مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس الرابطة".

وأكد "هدفنا هو إنهاء الموسم الجاري بكل بطولات قبل الموسم الجديد".

وعن الحكام قال: "نحرص مع لجنة الحكام على التفريق بين الأخطاء غير المقصودة والأخطاء التي تخرج عن إطار القانون ونحاول تطوير التحكيم كعنصر أساسي من عناصر الكرة المصرية".

وأكمل "نريد تطوير كل عناصر كرة القدم المصرية ومنها عنصر التحكيم".

دياب انتقل للحديث عن منتخب مصر قائلا: "سنعقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب واتحاد الكرة لتلبيه طلبات إيهاب جلال بشأن خطته والتحضيرات لمعسكرات منتخب مصر وسنبذل أقصى مجهود لتلبيتها من أجل تحقيق أقصى استفادة للمنتخب".

وبسؤاله عن حقيقة تقليص عدد فرق الدوري قال: "فكرة تقليص عدد أندية الدوري لم تطرح من الأساس".

وأتم تصريحاته "أشكر كيروش على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر فهو بذل قصارى جهده ويجب أن نشكره على ذلك لأنه كان يعمل معنا بكل احترافيه".

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