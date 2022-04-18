كرة طائرة - أحمد مرتضى: مكافآت لفريق الزمالك بعد التتويج بالدوري

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 01:06

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد مرتضى منصور

أعرب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات بالنادي عن سعادته بحصول فريق الكرة الطائرة على بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد مرتضى إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن صرف مكافأة كبيرة لفريق الطائرة كما وعد من قبل.

وشدد المسؤول عن ألعاب الصالات على مساندة مجلس الإدارة لكل الفرق الرياضية وتشجيعها على الفوز بالبطولات.

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من جانبه هنأ تقدم مرتضى منصور رئيس النادي بالتهنئة إلى فريق الطائرة والجهاز الفني والطبي والإداري على التتويج بلقب الدوري.

وقال منصور إن لاعبي الطائرة وجهازهم الفني كانوا أبطالا وعلى قدر المسؤولية حتى حققوا اللقب الغالي.

وتوج فريق طائرة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 وذلك عقب تغلبه على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ثاني مباريات الدور النهائي للبطولة، حيث فاز الزمالك بالمباراة الأولى أيضا.

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