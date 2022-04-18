أرنولد: محمد صلاح مظلوم وضحية لنجاحه.. سيعود للتسجيل سريعا

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح آرنولد ليفربول

دافع ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول عن زميله محمد صلاح ضد ما وصفه بانتقادات غير مبررة موجهة ضد الأخير بسبب غيابه عن هز الشباك في المباريات الأخيرة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ولم يسجل الأسطورة المصري مع ليفربول منذ أكثر من شهر، حين أحرز من ركلة جزاء ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مارس.

وقال الإنجليزي أرنولد في تصريحات صحفية:"الانتقادات الموجهة لصلاح غير منصفة. بالنسبة للمستوى الذي بلغه، وقع ضحية لنجاحه نوعا ما".

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وواصل "لا يزال هدافا رائعا، كان وراء الكثير من تمريراتي الحاسمة، يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة؟! إنه هداف الدوري وضمن هدافي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ما فعله لليفربول لا يُصدق. انظر، غير منصف أن يقول الناس إنه يمر بفترة صعبة. كلنا نؤمن أنه سيسجل المزيد، مسألة وقت ليس إلا".

ودافع يورجن كلوب مدرب ليفربول عن صلاح أيضا بالقول إن الأخير يحمل عبئا ثقيلا بالنظر إلى أنه نجم وقائد منتخب مصر.

وبلغ صلاح مع الفراعنة نهائي كأس إفريقيا في فبراير الماضي قبل أن يخسر بركلات الترجيح ضد السنغال.

وفي مارس المنصرم خسر التأهل لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح ضد الفريق ذاته.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري برصيد 20 هدفا.

وهو الرابع في قائمة هدافي الموسم الحالي من دوري الأبطال.

وتوج صلاح مع ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل وصافة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويستعد لمقارعة فياريال في نصف نهائي دوري الأبطال.

محمد صلاح ليفربول
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