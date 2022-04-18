كرة طائرة - الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد

الإثنين، 18 أبريل 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

طائرة الزمالك - شيكابالا - عمرو زكي

توج فريق الزمالك للكرة الطائرة رجال بلقب الدوري المصري لموسم 2021/2022 بعد التغلب في النهائي على الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر في سلسلة مباريات نهائي دوري كرة الطائرة المصري.

وحسم الزمالك المباراة لصالحه بنتجية 3-صفر في الأشواط، بواقع 25-21 و25-21 و25-18.

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وتعد هذه البطولة هي الأولى للزمالك في بطولات الدوري منذ موسم 2014/2015.

ووصل الزمالك للقب دوري الكرة الطائرة رقم 27 في تاريخه.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

الزمالك كرة طائرة الاتحاد السكندري
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