كرة طائرة - الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد

توج فريق الزمالك للكرة الطائرة رجال بلقب الدوري المصري لموسم 2021/2022 بعد التغلب في النهائي على الاتحاد السكندري.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر في سلسلة مباريات نهائي دوري كرة الطائرة المصري.

وحسم الزمالك المباراة لصالحه بنتجية 3-صفر في الأشواط، بواقع 25-21 و25-21 و25-18.

وتعد هذه البطولة هي الأولى للزمالك في بطولات الدوري منذ موسم 2014/2015.

ووصل الزمالك للقب دوري الكرة الطائرة رقم 27 في تاريخه.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.