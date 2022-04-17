نادي قطر يفسخ عقد الجزائري جمال بلعمري

أنهى نادي قطر القطري تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري بشكل رسمي.

جمال بلعمري النادي : نادي قطر نادي قطر

وأعلن النادي القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنهاء علاقته التعاقدية مع بلعمري موجهاً له الشكر.

وكان بلعمري قد انضم لنادي قطر بداية الموسم الحالي قادماً من صفوف ليون الفرنسي.

ولعب بلعمري 19 مباراة بقميص نادي قطر سجل 3 أهداف وصنع آخر.

ولعب بلعمري لأندية مولودية الجزائر والشباب السعودي وليون الفرنسي ويعد من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري الحائز على لقبي كأس الأمم الأفريقية 2019 وكأس العرب الأخيرة بقطر.

يذكر أن عدد من التقارير السعودية ربطت بلعمري بالانتقال لنادي أهلي جدة بداية من الموسم المقبل.