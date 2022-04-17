في الرمق الأخير.. ريال مدريد يتشبث بالدوري ويقلب الطاولة على إشبيلية

تغلب ريال مدريد على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية إيفان راكيتيتش في الدقيقة 21 وإريك لاميلا في الدقيقة 25، فيما سجل للملكي رودريجو في الدقيقة 50 وناتشو فيرنانديز في الدقيقة 82 وكريم بنزيمة في الدقيقة 92.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة، إلا أن برشلونة لعب مباراتين أقل.

انتفاضة إشبيلية

البداية أتت بتسديدة طائشة من كامافينجا مرت فوق العارضة في الدقيقة 6، قبل أن يبدأ إشبيلية اجتياحه المباغت للمباراة.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 21 بركلة حرة مباشرة سجلها إيفان راكيتيتش، حيث مرت كرته بين أفراد الحائط البشري.

وسريعا في الدقيقة 25 أرسل خيسوس كورونا تمريرة من أمام كورتوا ليسجل إريك لاميلا في المرمى الخالي.

واضطر جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية لسحب أنتوني مارسيال بداعي الإصابة وإشراك رافا مير بدلا منه في الدقيقة 41.

وكاد ريال مدريد أن يقلص الفارق مرتين قبل نهاية الشوط عن طريق كريم بنزيمة، ولكن مرت الأولى فوق العارضة في الدقيقة 44، وتصدى بونو للثانية في نهاية الشوط.

الرد الملكي

مع بداية الشوط الثاني أتى أوليفر توريس بدلا من بابو جوميز في صفوف إشبيلية، بينما أتى رودريجو بدلا من كامافينجا في صفوف الميرينجي.

وفي الدقيقة 50 أتى هدف تقليص الفارق من رودريجو بعد نزوله مباشرة بعد تمريرة من داني كارفاخال.

وفي الدقيقة 62 أجرى لوبيتيجي تبديلين بنزول لودفيج أوجستينسون ونيمانيا جودلي بدلا من خيسوس كورونا وماركوس أكونيا.

استمرت المحاولات البيضاء عن طريق بنزيمة بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة التالية، ثم أتى لوكاس اوكامبوس بدلا من إريك لاميلا في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 74 سجل فينيسيوس جونيور هدف التعادل، ولكن بعد جدل طويل ومراجعات مستمرة مع تقنية الفيديو، ألغى الحكم هذا الهدف بداعي وجود لمسة يد.

تبديل ذهبي آخر

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديلين بنزول ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز بدلا من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 83 تلقى ناتشو تمريرة كارفاخال وسجل هدف التعادل، وتلاه بنزيمة بفرصة خطيرة أهدرها بجوار القائم.

أخيرا في الدقيقة 92 أكمل بنزيمة العودة بعد تمريرة من رودريجو بثالث الأهداف، ليترك موقعه في الدقيقة 96 ويحل ماريانو دياز بدلا منه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد ولكل منهم 60 نقطة، إلا أن برشلونة لعب مباراتين أقل.