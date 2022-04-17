باريس يداعب لقب الدوري بإسقاط مارسيليا

الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

مبابي

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

ورفع رفاق ليونيل ميسي رصيدهم إلى 74 نقطة في صدارة البطولة وباتوا بحاجة لأربع نقاط ليتوجوا باللقب.

بينما توقف رصيد مارسيليا الوصيف عند 59 نقطة.

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وتقدم نيمار في الدقيقة 12 لباريس قبل أن يعادل دوي كاليتا-كار النتيجة في الدقيقة 31.

لكن كيليان مبابي حسم المواجهة بركلة جزاء في الدقيقة 50 من الشوط الأول.

وبات باريس قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لصالح ليل.

ويحل الفريق ضيفا على أنجيه يوم الأربعاء ثم يستضيف لانس يوم السبت.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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