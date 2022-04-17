كرة طائرة - الأهلي يحسم المركز الثالث في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

حسم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري بعد التفوق على طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر في الأشواط في المباراة الثانية من سلسلة مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع.

وذلك بعد فوزه أمس بالمباراة الأولى بالنتيجة ذاتها أيضا على طلائع الجيش.

ليحصد الفريق الأحمر المركز الثالث في الدوري المصري للكرة الطائرة.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في المباراة النهائي للدوري المصري للكرة الطائرة، ويتفوق الأبيض في المباراة الأولى على زعيم الثغر.