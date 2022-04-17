انتهت كرة طائرة - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يفوز بالدوري

الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الاتحاد - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في الأشواط.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة بفوز الزمالك بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة

الزمالك يتقدم 21 - 12 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 18-11 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 17-8 على الاتحاد

انطلاق الشوط الثالث

الزمالك يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21

الزمالك يتقدم 23-20 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 19-16 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 12-10 على الاتحاد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح الزمالك

الزمالك 25 - 21 الاتحاد السكندري

الزمالك يتقدم 18 - 13 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 13-7 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 8-4 على الاتحاد

انطلاق المباراة

الزمالك الاتحاد السكندري كرة طائرة
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