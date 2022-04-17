انتهت كرة طائرة - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يفوز بالدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في الأشواط.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة بفوز الزمالك بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة

الزمالك يتقدم 21 - 12 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 18-11 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 17-8 على الاتحاد

انطلاق الشوط الثالث

الزمالك يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21

الزمالك يتقدم 23-20 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 19-16 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 12-10 على الاتحاد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح الزمالك

الزمالك 25 - 21 الاتحاد السكندري

الزمالك يتقدم 18 - 13 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 13-7 على الاتحاد

الزمالك يتقدم 8-4 على الاتحاد

انطلاق المباراة