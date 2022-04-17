انتهت كرة طائرة - الزمالك (3)-(0) الاتحاد السكندري.. الأبيض يفوز بالدوري
الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال.
وفاز الزمالك في المباراة الأولى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-صفر في الأشواط.
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نهاية الشوط الثالث والمباراة بفوز الزمالك بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة
الزمالك يتقدم 21 - 12 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 18-11 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 17-8 على الاتحاد
انطلاق الشوط الثالث
الزمالك يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-21
الزمالك يتقدم 23-20 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 19-16 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 12-10 على الاتحاد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول لصالح الزمالك
الزمالك 25 - 21 الاتحاد السكندري
الزمالك يتقدم 18 - 13 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 13-7 على الاتحاد
الزمالك يتقدم 8-4 على الاتحاد
انطلاق المباراة