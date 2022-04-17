الخطيب يكرم جمهور الأهلي في ذكرى تأسيس النادي

الأحد، 17 أبريل 2022 - 22:19

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب

عبر محمود الخطيب رئيس الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير النادي مؤكدا على دورها الكبير في مسيرة القلعة الحمراء على مدار 115 عاما.

وحرص الخطيب على تكريم جمهور الأهلي خلال حفل إفطار النادي، والاحتفال بالذكرى رقم 115 لتأسيس الأهلي.

وقال الخطيب على هامش حفل إفطار النادي: "النادي كرم فرق رياضية وأبطال ورموز ولكن تكريم الجمهور له مذاق خاص لأنه صاحب الفضل الأول على النادي والقاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات".

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وأضاف "وهو الجمهور الذي يضرب المثل دائمًا في الإخلاص والوفاء، ودائمًا ما يقف خلف ناديه في الخسارة قبل المكسب، وهو السند الحقيقي للنادي".

وجاء ذلك بمناسبة احتفال الأهلي بمرور 115 سنة على تأسيس النادي الأحمر، والذي يوافق يوم 24 من شهر أبريل.

وحضر حفل الإفطار السنوي الذي أقامه الأهلي العديد من الوزراء والقيادات الرياضية ورجال الصحافة والإعلام.

الأهلي محمود الخطيب
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