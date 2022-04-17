سبورت: برشلونة سيحاول بكل قوة ضم ليفاندوفسكي

الأحد، 17 أبريل 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه في مرمى فياريال

يسعى برشلونة بكل قوة لضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ خلال الصيف المقبل من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيكثف محاولاته لضم النجم البولندي ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، وسط تقارير تشير إلى رغبة المهاجم البولندي في الرحيل عن الفريق الألماني بعد انتهاء الموسم الجاري.

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ورغم أن ليفاندوفسكي سيحتفل بعيد ميلاده رقم 34 في شهر أغسطس المقبل، إلا أن برشلونة يثق في قدرة المهاجم البولندي في تقديم مستوى مميز لعدة سنوات مقبلة.

ويأمل برشلونة في ضم ليفاندوفسكي ووقتها سيوقع معه لمدة 3 مواسم، ومن المنتظر أن يفعل النادي الإسباني كل ما في وسعه لضم المهاجم المخضرم.

يأتي هذا وسط تأكيد من أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي سيبقى مع العملاق البافاري في الموسم المقبل.

ولعب ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ 41 في مختلف بطولات الموسم الجاري سجل خلالها 47 هدفا.

ومنذ انتقاله إلى بايرن قادما من بوروسيا دورتموند لعب ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري 370 مباراة سجل خلالها 341 هدفا وقدم 69 تمريرة حاسمة.

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