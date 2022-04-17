انتهت في إسبانيا - إشبيلية (2) - (3) ريال مدريد.. انتصار قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية وريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 96 ماريانو دياز بدلا من كريم بنزيمة

ق 92 جووووووووووول ريال مدريد يقلب الطاولة.. رودريجو يمرر وبنزيمة يتسلم ويسدد في المرمى

ق 84 كريم بنزيمة يهدر فرصة الانتصار بتسديدة مرت بجوار القائم

ق 83 جووووووووول التعادل من ناتشو فيرنانديز وسط اعتراضات لاعبي إشبيلية ومطالبتهم بمخالفة.. تمريرة من كارفاخال وتسديدة ناتشو في الشباك

ق 81 ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز بدلا من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز

ق 78 الهدف يلغى بداعي وجود لمسة يد على فينيسيوس جونيور

ق 76 الحكم يتجه لمراجعة اللقطة بنفسه على الشاشة

ق 75 تقنية الفيديو تراجع الهدف

ق 74 جووووووووول ولكن الراية.. هدف التعادل ريال مدريد من فينيسيوس جونيور والحكم يلغيه

ق 72 تبديل في صفوف إشبيلية بنزول لوكاس اوكامبوس بدلا من إريك لاميلا

ق 68 خيسوس نافاس يسدد فوق العارضة

ق 63 بنزيمة يتلقى تمريرة بالكعب من رودريجو ويسدد ولكن بجوار القائم

ق 62 تبديلين في صفوف إشبيلية بنزول لودفيج أوجستينسون ونيمانيا جودلي بدلا من خيسوس كورونا وماركوس أكونيا

ق 54 إيدير ميليتاو يسدد ولكن بونو يتصدى

ق 50 جوووووووووول الميرينجي يشعل المباراة.. كارفاخال يمرر الكرة على الأرض والبديل رودريجو يسجل سريعا

ق 46 تبديل في صفوف ريال مدريد بنزول رودريجو بدلا من كامافينجا

ق 46 تبديل في صفوف إشبيلية بنزول أوليفر توريس بدلا من بابو جوميز

نهاية الشوط الأول

ق 49 فرصة خطيرة لبنزيمة ولكن ياسين بونو يتصدى

ق 44 كريم بنزيمة يراوغ ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 41 خروج أنتوني مارسيال بداعي الإصابة ونزول رافا مير بدلا منه

ق 25 جوووووووووول الثاني سريعا لإشبيلية من إريك لاميلا. خيسوس كورونا يمرر له الكرة من أمام كورتوا ليسجل الأرجنتيني في المرمى الخالي

ق 21 جوووووووووول إيفان راكيتيتش يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة تمر من قلب الحائط البشري

ق 9 أنتوني مارسيال يسدد من موقع خطير ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 6 تسديدة طائشة من كامافينجا تمر فوق العارضة

بداية المباراة