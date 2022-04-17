انتهت في إسبانيا - إشبيلية (2) - (3) ريال مدريد.. انتصار قاتل
الأحد، 17 أبريل 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إشبيلية وريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 96 ماريانو دياز بدلا من كريم بنزيمة
ق 92 جووووووووووول ريال مدريد يقلب الطاولة.. رودريجو يمرر وبنزيمة يتسلم ويسدد في المرمى
ق 84 كريم بنزيمة يهدر فرصة الانتصار بتسديدة مرت بجوار القائم
ق 83 جووووووووول التعادل من ناتشو فيرنانديز وسط اعتراضات لاعبي إشبيلية ومطالبتهم بمخالفة.. تمريرة من كارفاخال وتسديدة ناتشو في الشباك
ق 81 ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز بدلا من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز
ق 78 الهدف يلغى بداعي وجود لمسة يد على فينيسيوس جونيور
ق 76 الحكم يتجه لمراجعة اللقطة بنفسه على الشاشة
ق 75 تقنية الفيديو تراجع الهدف
ق 74 جووووووووول ولكن الراية.. هدف التعادل ريال مدريد من فينيسيوس جونيور والحكم يلغيه
ق 72 تبديل في صفوف إشبيلية بنزول لوكاس اوكامبوس بدلا من إريك لاميلا
ق 68 خيسوس نافاس يسدد فوق العارضة
ق 63 بنزيمة يتلقى تمريرة بالكعب من رودريجو ويسدد ولكن بجوار القائم
ق 62 تبديلين في صفوف إشبيلية بنزول لودفيج أوجستينسون ونيمانيا جودلي بدلا من خيسوس كورونا وماركوس أكونيا
ق 54 إيدير ميليتاو يسدد ولكن بونو يتصدى
ق 50 جوووووووووول الميرينجي يشعل المباراة.. كارفاخال يمرر الكرة على الأرض والبديل رودريجو يسجل سريعا
ق 46 تبديل في صفوف ريال مدريد بنزول رودريجو بدلا من كامافينجا
ق 46 تبديل في صفوف إشبيلية بنزول أوليفر توريس بدلا من بابو جوميز
نهاية الشوط الأول
ق 49 فرصة خطيرة لبنزيمة ولكن ياسين بونو يتصدى
ق 44 كريم بنزيمة يراوغ ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 41 خروج أنتوني مارسيال بداعي الإصابة ونزول رافا مير بدلا منه
ق 25 جوووووووووول الثاني سريعا لإشبيلية من إريك لاميلا. خيسوس كورونا يمرر له الكرة من أمام كورتوا ليسجل الأرجنتيني في المرمى الخالي
ق 21 جوووووووووول إيفان راكيتيتش يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة تمر من قلب الحائط البشري
ق 9 أنتوني مارسيال يسدد من موقع خطير ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 6 تسديدة طائشة من كامافينجا تمر فوق العارضة
بداية المباراة