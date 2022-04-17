تصفيات كأس العالم - ناشئات مصر تحت 17 يخسرن برباعية أمام نيجيريا الأكثر تتويجا

الأحد، 17 أبريل 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئات تحت 17

خسر منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما أمام نيجيريا بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب أبوجا في نيجيريا في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما.

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وسجل أهداف نيجيريا كل من أوبييمي أجاكايي وميركال أوساني بالإضافة إلى أوموونمي بيلو التي سجلت هدفين خلال المباراة.

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ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في مصر بعد أسبوعين، وسيحتاج منتخب مصر إلى تسجيل أربعة أهداف على الأقل من أجل إدراك التعادل.

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وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الثالث بعد انسحاب غينيا بيساو من المباراة التي كان من المقرر أن تقام خلال شهر مارس الماضي في الدور الثاني.

وفي حال تمكن منتخب مصر من حسم الصعود في مباراة الإياب، سينتظره دور أخير قبل التأهل رسميا إلى البطولة.

ويسعى منتخب مصر للوصول إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما لأول مرة في تاريخه.

وستقام بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في الهند في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر المقبل

وسيشارك 16 منتخب في المسابقة، وتأهلت ست دول للمسابقة البرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا واليابان ونيوزيلندا والهند المستضيفة.

وتعتبر نيجيريا الأكثر تتويجا بالبطولة، إذ فازت باللقب خمسة مرات وحازت على الوصافة ثلاث ثلاث، يأتي بعدها البرازيل برصيد أربع ألقاب ثم غانا والمكسيك مرتين.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في صيف 2020 لكن تم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستقام قرعة مجموعات المسابقة في الـ24 من يونيو المقبل.

منتخب مصر للناشئات
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