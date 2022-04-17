في الجول يكشف سبب غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام الاتحاد

لم يدرج الزمالك اسم مدافعه محمد عبد الشافي في قائمة الفريق التي أعلنها منذ قليل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على زعيم الثغر يوم الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري.

ويغيب عبد الشافي بسبب ألم في الركبة بسبب كدمة خفيفة، فضل الجهاز الفني إراحته وعدم مشاركته في المباراة.

وأدى عبد الشافي تدريبات تأهيلية في الجيم اليوم الأحد على هامش مران الفريق، ولم يكن حاضرا في التدريبات الجماعية.

واستمر غياب عبد الله جمعة عن قائمة الزمالك بسبب إصابته بكدمة في الركبة.

ويسعى الزمالك للعودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل مع فاركو يوم الثلاثاء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، وخاض الأول مباراتين أكثر من الأخير.

وينطلق لقاء الاتحاد والزمالك الساعة 9:30 مساء الثلاثاء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.