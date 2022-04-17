قائمة الزمالك - عودة الونش ورزاق سيسيه أمام الاتحاد.. وغياب عبد الشافي

الأحد، 17 أبريل 2022 - 20:12

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك يتعادل بهدف الونش أمام بترو أتلتيكو

أعلن الزمالك قائمة لاعبيه التي تواجه ضيفه فاركو يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود حمدي "الونش" ورزاق سيسيه ودخلها سيف جعفر، بينما غاب محمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد.

وجاءت القائمة:

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حراس المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية

الدفاع: محمود علاء والونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيف جعفر

الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري وسيد عبد الله

ويسعى الزمالك للعودة لسكة الانتصارات بعدما تعادل مع فاركو يوم الثلاثاء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، وخاض الأول مباراتين أكثر من الأخير.

وينطلق لقاء الاتحاد والزمالك الساعة 9:30 مساء الثلاثاء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.

الزمالك الونش الاتحاد السكندري الدوري المصري
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