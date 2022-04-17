الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول

حقق أتليتكو مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني.

بعد شوط أول سلبي، تقدم البديل يانيك كاراسكو لـ أتليتكو مدريد في الدقيقة 52 من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى كوندوبيا لاعب أتليتكو مدريد البطاقة الحمراء مع الدقيقة 71 بعد تلقيه الإنذار الثاني.

البطاقة الحمراء هي الـ11 التي يتلقاها لاعبو أتليتكو مدريد هذا الموسم في جميع البطولات أكثر من أي فريق آخر.

وتعادل راؤول دي توماس من ضربة حرة مباشرة مع الدقيقة 74 أخطأ أوبلاك في التعامل معها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لأتليتكو مدريد بعد العودة للفيديو نجح كاراسكو في تحويلها بنجاح إلى الشباك.

أتليتكو مدريد حصد النقطة العاشرة له في الدوري هذا الموسم بعد الدقيقة 90 أكثر من أي فريق آخر.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 60 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن إشبيلية الثالث مع مباراة أقل وبرشلونة الرابع مع مباراتين أقل.