الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول

الأحد، 17 أبريل 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

كاراسكو يحتفل بالهدف القاتل أمام إسبانيول

حقق أتليتكو مدريد فوزا صعبا على إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني.

بعد شوط أول سلبي، تقدم البديل يانيك كاراسكو لـ أتليتكو مدريد في الدقيقة 52 من تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وتلقى كوندوبيا لاعب أتليتكو مدريد البطاقة الحمراء مع الدقيقة 71 بعد تلقيه الإنذار الثاني.

أخبار متعلقة
بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع تشيلسي.. وفييرا يدفع بمكارثر بديلا لـ جالاجر

البطاقة الحمراء هي الـ11 التي يتلقاها لاعبو أتليتكو مدريد هذا الموسم في جميع البطولات أكثر من أي فريق آخر.

وتعادل راؤول دي توماس من ضربة حرة مباشرة مع الدقيقة 74 أخطأ أوبلاك في التعامل معها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لأتليتكو مدريد بعد العودة للفيديو نجح كاراسكو في تحويلها بنجاح إلى الشباك.

أتليتكو مدريد حصد النقطة العاشرة له في الدوري هذا الموسم بعد الدقيقة 90 أكثر من أي فريق آخر.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 60 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن إشبيلية الثالث مع مباراة أقل وبرشلونة الرابع مع مباراتين أقل.

أتليتكو مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
بيدري وبيكيه خارج قائمة برشلونة ضد قادش مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش سينهي مسيرته في ريال مدريد.. ولن أرد على كاسانو ماركا: بنزيما وناتشو ينهيان مخاوف أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية برشلونة يعلن إصابة بيدري.. وتقارير تشير لانتهاء موسمه إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري
أخر الأخبار
نهائي جديد بين توخيل وكلوب.. خبرة تشيلسي تتخطى واقعية بالاس 9 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسات بين فيريرا وإمام عاشور ونيمار.. وجمعة يواصل التأهيل 35 دقيقة | الدوري المصري
الـ+90 من جديد.. أتليتكو مدريد يقتنص ثلاث نقاط من إسبانيول 50 دقيقة | الدوري الإسباني
بايرن يقترب أكثر من لقب الدوري الألماني بثلاثية أمام أرمينيا بيليفيلد ساعة | الدوري الألماني
انتهت كأس الاتحاد - تشيلسي (2) - (0) كريستال بالاس.. البلوز إلى النهائي 2 ساعة | أوروبا
مران الأهلي - موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والفريق.. ومعلول يواصل التأهيل 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مسحة طبية لـ الأهلي قبل السفر للمغرب 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع تشيلسي.. وفييرا يدفع بمكارثر بديلا لـ جالاجر 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 أيهما ينتظره مشوار أصعب لنهاية الدوري.. سيتي أم ليفربول؟