تشكيل كأس الاتحاد - فيرنر أساسي مع تشيلسي.. وفييرا يدفع بمكارثر بديلا لـ جالاجر

أعلن توماس توخيل وباتريك فييرا تشكيلي تشيلسي وكريستال بالاس لمواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي، وسيواجه الفائز ليفربول في النهائي بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى:

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجر - أندريس كريستسن - سيزار أزبلكويتا - ريس جيمس

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينو

خط الهجوم: ميسون ماونت - تيمو فيرنر - كاي هافرتز

على الجانب الآخر، جاء تشكيل كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند

خط الدفاع: تايريك ميتشيل - يواكيم أندرسن - مارك جويهي - جويل وارد

خط الوسط: شيخو كوياتي - جوفري شلوب - جيمس مكارثر

خط الهجوم: ولفرد زاها - فيليب ماتيتا - إيبيريتشي إيزي

ويغيب كونور جالاجر عن صفوف كريستال بالاس كونه معارا من تشيلسي الذي رفض طلب فريق باتريك فييرا بإشراكه في المباراة.