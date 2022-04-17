خالد الدرندلي: كيروش رحل بسبب والده وحفيدته.. وحقيقة استمرار إيهاب جلال مع بيراميدز

الأحد، 17 أبريل 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري سبب رحيل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وحقيقة استمرار إيهاب جلال مع بيراميدز.

وقال خالد الدرندلي عبر إذاعة أون سبورت: "كيروش (كان واخد جنب مني) لأنه ظن أنني أريد تصفية الحسابات معه. تحدثت معه بعد مباراة المغرب أننا أتينا لمساندته وليس لتصفية الحسابات".

وأضاف "مطلب كيروش الوحيد كان توفير الخصوصية للجهاز الفني واللاعبين، وأنا كنت معجبا به. شخصيته قوية ويعمل كثيرا، كما أن لاعبي المنتخب كانوا يحبونه".

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وتابع "كيروش رحل لأنه لم يكن مرتاحا بسبب متاعب والده الصحية، وافقنا على كل طلباته من معسكرات ومباريات ودية، لكنه لم يكن يرغب في ترك والده الكبير للغاية في السن، كما أن حفيدته لديها اشتباه بإصابتها بمرض ما".

وواصل "منذ وصولنا للسنغال ونحن نشعر بأن هناك أمر ما خطأ. كان من المفترض أن نهبط في مطار آخر غير الذي هبطنا فيه. المطار الذي هبطنا فيه كان بعيدا 70 كيلومترا عن الفندق. المعاملة لم تكن بالمثل، الأمر كان مرتبا (للغلاسة) علينا".

وأكمل "كلمة محمد صلاح "سواء كنت معكم أو لا" تحتمل معان كثيرة ولكنه يقصد إن لم يتم اختياره للمنتخب، من لن يختار محمد صلاح للمنتخب؟ صلاح قال تلك الكلمات بتواضع".

واستطرد "إيهاب جلال سيبدأ مهمته مع منتخب مصر بعد مباراتين بيراميدز أمام مازيمبي، من غير المنطقي أن يكون المنتخب قريبا من التصفيات ونؤخر بداية المدرب".

وأردف "كل المدربين الأكفاء لديهم تعاقدات سارية الآن، وكنا نحتاج لمدرب يعرف اللاعبين لذلك كان الأسهل والأسرع والأوقع هو ما فعلناه".

وأتم "الجميع يجب أن يقف مع الجهاز الفني الجديد ونوفر له الإمكانيات التي يريدها، سنلعب تصفيات أمم إفريقيا قريبا ويجب ألا نستهين بها فكل المفاجآت واردة".

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